World Athletics Continental Tour Gold, il calendario del 2021: a Tokyo test event olimpico

Varato il programma della stagione 2021 per il World Athletics Continental Tour Gold. Pochi giorni dopo il nuovo calendario della Wanda Diamond League, il principale circuito di meeting internazionali dell’atletica, arriva l’annuncio anche per la seconda serie a livello globale in ordine di importanza.

In tutto sono undici le riunioni coinvolte, in dieci nazioni e quattro continenti. Significativa la sede scelta per la tappa inaugurale: Tokyo, il 9 maggio, nel “test event” delle Olimpiadi a meno di tre mesi dal via dei Giochi nella capitale giapponese.

Per gli atleti che parteciperanno sarà quindi il primo impatto con lo stadio che accoglierà le sfide a cinque cerchi, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Il Continental Tour è articolato su tre livelli, inclusi Silver e Bronze, e nella sua prima edizione del 2020 ha compreso 59 meeting nonostante la pandemia, mentre per il 2021 sono previsti più di 100 appuntamenti.

World Athletics Continental Tour Gold 2021

Tokyo (Giappone), 9 maggio

Ostrava (Repubblica Ceca), 19 maggio

Kingston (Giamaica), 5 giugno

Hengelo (Olanda), 6 giugno

Turku (Finlandia), 8 giugno

Bydgoszcz (Polonia), 30 giugno

Szekesfehervar (Ungheria), 6 luglio

Chorzow (Polonia), 5 settembre

Zagabria (Croazia), 14 settembre

Nairobi (Kenya), 18 settembre

Nanchino (Cina), data da definire

