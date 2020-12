Anzio, ultimati gli interventi di segnaletica orizzontale in centro

Anzio – “In queste ore, ad Anzio, sono stati ultimati gli interventi per la nuova segnaletica orizzontale, insieme ai nuovi parcheggi per le persone con disabilità, lungo Via Breschi, Via Candido De Angelis, Via Zannelli e Via Aldobrandini. Inoltre sono state terminate le opere per l’installazione ed il collaudo dei dissuasori a scomparsa di Via dei Fabbri, Via XX Settembre ed al Porto Innocenziano. Al Parco Simonetta Colaceci, in Piazza Salvo D’Acquisto ed ai giardini di Via Spagna, al Quartiere Europa, sono state allocate le nuove panchine”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche del territorio, Gianluca Mazzi, in riferimento agli interventi in corso per la riorganizzazione della viabilità al centro cittadino e per l’ampliamento dell’isola pedonale, nei periodi di maggiore affluenza turistica.

“A breve, – conclude l’Assessore Gianluca Mazzi – partiranno anche i lavori per la messa in sicurezza di tutti i nuovi percorsi pedonali, con l’installazione dei dissuasori, per favorire l’accessibilità al centro cittadino e per ampliare le aree vietate alla circolazione dei veicoli. La Città è quasi pronta per la nuova viabilità sperimentale, con un nuovo e migliore assetto, già evidente, rivolto a facilitare il transito a piedi delle famiglie, dei passeggini e delle persone con disabilità”.