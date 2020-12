Colonna: “Ennesimo sollecito per il ripristino degli ascensori della stazione di Parco Leonardo”

Fiumicino – “Proprio ieri abbiamo celebrato la Giornata internazionale delle persone con disabilità e oggi ci troviamo costretti all’ennesimo sollecito per il ripristino degli ascensori della stazione di Parco Leonardo“. Lo dichiara l’assessora ai Servizi Sociali Alessandra Colonna.

“Questa situazione sta diventando incresciosa e scandalosa – prosegue Colonna -. Dall’inizio di ottobre l’uso del treno che arriva e parte da Parco Leonardo è, di fatto, fortemente limitato alle persone con disabilità fisica perché non possono usare l’ascensore per passare da un binario all’altro”.

“A niente sono serviti i solleciti inviati, più volte, dal consigliere Petrillo e dalla delegata del Sindaco ai Trasporti Felici, né dal Sindaco stesso perché il consorzio intervenga e ripari gli ascensori – conclude Colonna -. Una grave mancanza di sensibilità e un disservizio non più tollerabile che causa molte difficoltà a chi non può usare le scale. Chiedo al consorzio, che è gestore in concessione, di intervenire immediatamente per il ripristino degli ascensori, essenziali per l’utilizzo di un pubblico servizio da parte di tantissime persone”.

“Provvederò all’ennesimo sollecito – aggiunge il consigliere Petrillo -. Con l’auspicio che sia quello risolutivo e che non ci troviamo, tra qualche giorno a dovere ancora sottolineare questo problema. Noi, comunque, non ci fermeremo”.