Pomezia – Si è svolto ieri mattina, presso il Complesso Selva dei Pini, un incontro per la predisposizione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) e del Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums).

Presenti il Sindaco Adriano Zuccalà, l’Assessore Giuseppe Raspa, i referenti comunali degli uffici tecnici e la società CreaLink, incaricata della redazione del Peba. Sono state invitate al tavolo tutte le associazioni, anche locali, che seguono il tema della disabilità. Hanno risposto positivamente, partecipando in videoconferenza, Bandiera Lilla e Inmaci (Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti).

Foto 2 di 2



Al centro dell’incontro, una prima valutazione delle criticità nell’accessibilità di edifici pubblici o porzioni di spazi urbani e la definizione delle priorità di intervento nella redazione del Peba. Secondo le linee guida regionali – esposte durante la riunione – si procederà attraverso l’inquadramento del territorio, la programmazione di un piano decennale di abbattimento delle barriere architettoniche e il coinvolgimento dei principali stakeholder per un confronto sugli interventi da eseguire.

“È stato un incontro preliminare proficuo – ha commentato l’Assessore Giuseppe Raspa al termine della riunione – finalizzato a raccogliere proposte e suggerimenti da parte delle associazioni che promuovono l’inclusione sociale. La nostra Amministrazione sta lavorando per rimuovere le barriere architettoniche dal territorio, portando avanti progetti e iniziative sempre condivisi con il mondo dell’associazionismo e del terzo settore, inclusi gli ordini professionali e gli studenti del territorio. Stiamo inoltre valutando di attuare patti di collaborazione attraverso lo strumento di Cittadinanza attiva”.

“Oggi ricorre la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità – ha sottolineato il Sindaco Adriano Zuccalà – Un’occasione per ribadire che l’accessibilità è un tema che rappresenta un segno di civiltà per ogni realtà urbana. Stiamo predisponendo un attento piano di abbattimento delle barriere architettoniche, partendo dal presupposto che mobilità sostenibile e inclusione devono viaggiare in parallelo.

Le attività da compiere per la definizione del Peba sono tutte orientate al miglioramento della qualità della vita e della piena integrazione sociale di ogni cittadino, per rendere la Città di Pomezia ancora più inclusiva. Ringrazio le associazioni che, avendo veramente a cuore il raggiungimento degli obiettivi programmatici, hanno partecipato in maniera proficua alla riunione odierna condividendo il nostro cronoprogramma”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia