Pacchi alimentari, Misericordia Fiumicino: “Grazie all’Azienda Della Porta per la generosa donazione”

Fiumicino – “La raccolta alimentare dei volontari della Misericordia di Fiumicino prosegue senza sosta, ma per dare supporto al maggior numero possibile di famiglie in difficoltà del territorio, diventano sempre più indispensabili gli aiuti di tutti e, in particolare, delle aziende che decidono di dare il proprio contributo per il rifornimento dei pacchi alimentari”. Così, in una nota stampa, Elisabetta Cortani, responsabile della Misericordia di Fiumicino

“Oggi – prosegue Cortani – rivolgiamo un sincero ringraziamento all’Azienda Della Porta del mercato generale di Guidonia, per aver rifornito il nostro quartier generale di un cospicuo numero di cassette, contenenti vari tipi di verdura ed ortaggi.

Si tratta di una grande e generosa donazione nei confronti dei cittadini di Fiumicino, che ci permette di confezionare dei pacchi spesa completi di tutto il necessario, per gestire al meglio la situazione di emergenza in cui ancora versiamo”.

“All’Azienda va la nostra gratitudine – conclude – e faremo in modo di far arrivare gli alimenti a destinazione nel minor tempo possibile”.

