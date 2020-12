Positivo abbandonato in casa, Severini: “Non possiamo lasciare soli i cittadini in isolamento”

Fiumicino – “E’ da giorni che un nostro concittadino residente a Torrimpietra si trova in isolamento perché positivo al Covid-19, ma è stato abbandonato“. E’ quanto dichiara Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme in riferimento alla vicenda pubblicata su ilfaroonline.it (leggi qui).

“E’ chiuso insieme a sua moglie e suo figlio disabile e i disagi che stanno vivendo sono inaccettabili: Nessuno della famiglia può uscire a fare la spesa, non hanno disponibilità di denaro contante e non possono recarsi al bancomat per ritirate e la Asl non gli ha ancora fornito le indicazioni per effettuare il secondo tampone – prosegue Severini -. La cosa peggiore è il fatto che sono costretti a convivere con rifiuti “speciali” che la nettezza urbana non passa a ritirare, nonostante le procedure di raccolta e le dovute richieste di ritiro siano state eseguite correttamente.

La criticità più grave riguarda la collocazione dei rifiuti Covid all’esterno dell’abitazione, perché il cittadino in questione è costretto lasciarli sul balcone. La situazione sfiora quasi il ridicolo perché a casa di sua figlia, anche lei in isolamento e che gli abita vicino, il ritiro è stato effettuato per ben due volte consecutive.

A tal proposito, mi sono subito attivato per sollecitare la risoluzione di questa problematica inviando altre segnalazioni a chi di dovere. Potrebbe non trattarsi solo di un caso isolato, ma è una realtà che potrebbe riguardare anche altri nostri concittadini – conclude il capogruppo di Crescere Insieme -. A breve questa famiglia riceverà il pacco alimentare fornitogli dalla Misericordia di Fiumicino, ma per il servizio della nettezza urbana chiedo un intervento immediato”.

