Anzio – Il Comune di Anzio rende noto che nei giorni scorsi, sono iniziati i lavori, eseguiti dalla Società Acqualatina, in collaborazione con l’Amministrazione De Angelis, per il rifacimento delle condotte fognarie e della rete idrica, con i rispettivi nuovi allacci, lungo la Riviera Mallozzi, luogo simbolo cittadino.

L’intervento è propedeutico al restyling integrale della rinomata via anziate, che collega l’area archeologica del Porto Neroniano con l’attuale Porto Innocenziano. Il progetto definitivo della “nuova” Riviera Mallozzi, nota come “Riviera di Ponente”, era stato inserito nel bilancio preventivo 2020, approvato lo scorso anno dall’Amministrazione De Angelis.

Foto 3 di 4







“Ultimate le nuove condotte, – afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – inizieranno subito i lavori per la realizzazione della ‘nuova Riviera’, con i belvedere sul mare, la pavimentazione artistica ed il nuovo arredo urbano, che sarà ultimata entro l’inizio dell’estate 2021. L’importante opera si aggiunge all’ammodernamento della storica Via Paolini, che contiamo di completare nei primi mesi del 2021″.

