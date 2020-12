Sprint femminile di biathlon, Lisa Vittozzi al 21esimo posto

La seconda sprint femminile della stagione di Coppa del mondo sulla pista di Kontiolahti conferma l’eccellente stato si forma della Svezia, che piazza entrambe le sorelle Oeberg sul podio. Sul gradino più alto sale per la seconda volta di fila Hanna, che aggiunge al 20/20 di domenica scorsa un altro 20/20 al tiro che le vale un meritato trionfo davanti alla francese Anais Chevalier-Bouchet, anch’ella perfetta al poligono, mentre Elvira Oeberg è terza con un errore a 27″9. Fuori dal podio Marte Olsbe Roeiseland e Denise Herrmann.

Giornata senza squilli per il quintetto azzurro: Lisa Vittozzi, ha dato segnali di miglioramento al tiro con un solo errore che le vale il 21simo posto, ma con un ritardo di 1’27″5 non lontano da posizioni ben più consone alle sue qualità. Due errori nella prima serie sono costati invece la giornata a Dorothea Wierer, che ha poi limitato i danni nella serie in piedi, concludendo 28sima a 1’37″8, per la pursuit di domenica 6 dicembre si sono qualificate anche Irene Lardschneider (46sima con un errore) e Federica Sanfilippo (50sima con due errori), non ce l’ha fatta Nicole Gontier (90sima con 5 errori).

La classifica generale vede al comando Hanna Oeberg con 156 punti davanti ad Anais Chevalier-Bouchet con 115, Wierer è nona con 92 e Vittozzi 32sima con 32. Il prossimo appuntamento è fissato sabato 5 dicembre con la steffetta.

Ordine d’arrivo sprint femminile Kontiolahti (Fin)

Hanna Oeberg (Sve) 0 21’11″5 Anais Chevalier-Bouchet (Fra) 0 +9″6 Elvira Oeberg (Sve) 1 +27″9 Marte Olsbe Roeiseland (Nor) 1 +33″8 Denise Herrmann (Ger) 1 +47″6 Marketa Davidova (Cze) 1 +48″1 Dzinara Alimbekava (Blr) 1 +50″0 Tiril Eckhoff (Nor) 2 +1’00″8 Valentina Semerenko (Ucr) 0 +1’01″5 Svetlana Mironova (Cze) 1 +1’03″7

I piazzamenti dell’Italia femminile

Lisa Vittozzi (Ita) 1 +1’27″5 Dorothea Wierer (Ita) 2 +1’37″8 Federica Sanfilippo (Ita) 2 +2’11″4 Irene Lardschneider (Ita) 1 +2’02″8 Nicole Gontier (Ita) 5 +4’27″2

