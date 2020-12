A Montalto parte la campagna “Libri in comune”: ecco come partecipare

Montalto – Parte la campagna di promozione alla lettura “#librincomune”, promossa dalla biblioteca comunale di Montalto di Castro per richiamare l’attenzione di tutti i lettori che in questo periodo di pandemia si sono visti privare della possibilità di frequentare gli spazi della biblioteca e di condividere le proprie letture.

Cosa può fare dunque una biblioteca? Chiamare a raccolta lettori, neolettori e tutti coloro che vogliono condividere i libri che amano, quelli che lasciano il segno, quelli che tutti dovrebbero leggere, i compagni di viaggio, gli amici nei momenti difficili.

Nonostante la chiusura del complesso culturale, la biblioteca resta un luogo vivo anche virtualmente. Infatti il progetto prevede l’invio di una foto o di un video che ritrae il lettore insieme al libro, oppure la semplice immagine di copertina corredata di un piccolo testo (trama, aneddoto, una recensione, un pensiero) che verrà pubblicata ogni lunedì sulle pagine social della biblioteca.

Un’idea dunque per continuare ad interagire con i tanti lettori che frequentano la biblioteca e non solo. Cambiano però le regole del gioco: dagli scaffali della biblioteca comunale agli scaffali della biblioteca privata. Saranno i lettori a proporre e consigliare i libri, le storie e gli autori preferiti, e condividerle con gli altri in un interscambio di idee e opinioni che animeranno culturalmente le festività natalizie.

“Una iniziativa di collaborazione tra la biblioteca comunale e i cittadini – dichiara l’assessore alla Cultura Silvia Nardi -, pensata per dare voce a tutti coloro che sono appassionati di libri e allo stesso tempo come nuovo spazio culturale in questo periodo natalizio».

Per partecipare è sufficiente inviare un messaggio direttamente alla pagina Facebook Biblioteca Comunale di Montalto di Castro oppure inviare una e-mail a biblioteca@comune.montaltodicastro.vt.it

