Acilia, cambiano il loro stile di vita e nascondono la droga in casa: arrestata coppia di 55enni

Ostia – Avevano modificato in modo sospetto il loro stile di vita e nascondevano la droga in casa. E’ successo ad Acilia, dove i carabinieri insospettiti, hanno arrestato una coppia di 55enni.

na brillante operazione antidroga che è stata portata a termine nella giornata di ieri, 4 dicembre 2020, dai Carabinieri della Stazione di Acilia. I militari da alcuni giorni stavano tenendo sotto controllo l’abitazione occupata da una coppia di 55enni che, negli ultimi tempi, aveva modificato in modo sospetto il proprio stile di vita.

I carabinieri, intuendo che nell’abitazione dei due stava avvenendo qualcosa di strano, si sono presentati con una scusa alla porta d’ingresso; la coppia non si è insospettita più di tanto ed ha permesso ai militari di accedere all’abitazione. Una volta in casa i carabinieri hanno rivelato il vero scopo della loro presenza e, alla presenza dei proprietari, hanno perquisito l’appartamento.

L’attività investigativa ha consentito di rinvenire, abilmente occultata all’interno di vari mobili presenti nella camera da letto della coppia, quasi un chilogrammo di cocaina, già suddivisa in molteplici dosi pronte da vendere, nonché tutto il materiale per la pesa ed il confezionamento della droga. I due pusher sono così finiti in manette, venendo ristretti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre la droga ed il restante materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

