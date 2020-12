Civitavecchia: gli uffici Csp, l’ecocentro e il centro del riuso chiusi il 7 dicembre

Civitavecchia – Lunedì 7 dicembre gli uffici amministrativi di Csp ubicati in via Terme di Traiano 42, quelli del Trasporto Pubblico di lungoporto Gramsci, l’ecocentro comunale ed il centro del riuso in via Alfio Flores e gli uffici Rid (Raccolta Ingombranti Domiciliare) di via degli Orti rimarranno chiusi.

Le normali attività riprenderanno mercoledì 9 dicembre 2020 seguendo i consueti orari.

