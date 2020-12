Coronavirus: altri 6 nuovi casi positivi a Ladispoli, 11 a Cerveteri

Sono 6 i nuovi positivi a Ladispoli, di cui quattro sintomatici ma non ospedalizzati, e 11 a Cerveteri, di cui quattro sintomatici ma non ospedalizzati. A renderlo noto è il bollettino odierno della Asl Roma 4, precisando che al momento sono 199 i positivi accertati a Cerveteri, 191 a Ladispoli. Nelle ultime 24 ore non si registrano guariti nelle due cittadine del litorale romano.

Dall’inizio dell’epidemia, si legge nel bollettino, sono guarite 5125 persone in tutto il territorio della Asl Roma 4 e sono stati effettuati 66222 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale del 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario. Il totale di tamponi rapidi effettuati alla data del 30 novembre è 77684.

(Il Faro online)