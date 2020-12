Covid-19, a Roma nuove misure anti-assembramento per il ponte dell’8 dicembre

Roma – Prende il via oggi il dispositivo anti-assembramento messo a punto dalla prefettura di Roma in vista del ponte dell’8 dicembre. Le misure, che sono le stesse già attuate durante i weekend nelle scorse settimane, riguarderanno sabato, domenica, lunedì e martedì, e saranno estese anche ai quartieri, dove è stata riscontrata una maggiore concentrazione di persone, di Trastevere e dell’Eur.

In queste due zone saranno aumentati i controlli ma non sono previsti i varchi di accesso come accade invece per la zona del Tridente e di via Cola di Rienzo. E’ quanto è stato stabilito nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, a cui hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Roma Virginia Raggi, l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, i vertici delle forze dell’ordine di Roma e della polizia locale.

Nel corso del comitato si è inoltre deciso di prorogare le misure al livello provinciale della chiusura degli esercizi commerciali con superfici superiori ai 2.500 metri quadrati e dei mercati all’aperto, come già previsto da un’ordinanza regionale scaduta che sarà quindi prorogata (leggi qui). (fonte: Adnkrons)