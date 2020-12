Emergenza Covid, istituito il tavolo di confronto tra Asl Roma 6 e Comuni

Pomezia – Prima riunione del tavolo di confronto istituito tra la Asl Roma 6 e i Comuni che vi fanno parte per un monitoraggio costante della situazione territoriale in tema di Covid-19.

Durante il confronto, sono stati nominati ufficialmente i rappresentanti dei sei Distretti. Per il Distretto H4 è il Comune di Pomezia ad essere referente locale.

“È stato un incontro positivo – ha evidenziato il Sindaco Adriano Zuccalà all’indomani della video riunione – in cui il Direttore Generale Narciso Mostarda ha offerto a tutti i presenti una panoramica aggiornata dei casi positivi e della situazione presso l’Ospedale dei Castelli Romani e le altre strutture.

La richiesta di vaccini anti-influenzali è molto alta – prosegue il Sindaco -, la difficoltà di approvvigionamento è su scala nazionale ma ci ha rassicurato che a breve arriveranno nuove dosi. La buona notizia è che si sta cercando di implementare la piattaforma digitale dove sono caricati i dati suddivisi per Comune, integrandolo con le informazioni pervenute dai laboratori privati di analisi e dalle strutture ospedaliere private.

Ritengo molto utile questi confronti per noi Sindaci – conclude Zuccalà -, perché ci consentono di monitorare la situazione territoriale in maniera più completa e aggiornata possibile e coordinare gli interventi all’interno del distretto sanitario”.

