Fiumicino, molestie, minacce ed aggressioni all’affittuaria: in manette un 39enne

Fiumicino – Molestava ripetutamente per telefono l’inquilina della sua casa in affitto e la minacciava di morte, nonostante le restrizioni già imposte. E’ successo a Fiumicino, dove è finito in manette un 39enne su disposizione del Tribunale di Civitavecchia.

L’uomo, già gravato dal divieto di avvicinamento alla parte offesa a seguito di una serie di reiterate molestie poste in essere nei confronti della donna alla quale aveva affittato un’abitazione, è stato infatti sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria dimora di Fiumicino.

L’aggravamento della misura è scaturito a seguito degli accertamenti effettuati dai carabinieri della locale Stazione che, rispondendo alla richiesta d’aiuto della vittima, hanno puntualmente documentato al Magistrato i comportamenti minacciosi e violenti dell’uomo. Il malfattore, infatti, incurante delle restrizioni impostegli, ha in più occasioni molestato telefonicamente e minacciato di morte la donna, giungendo in un’occasione a presentarsi presso la casa della vittima e a danneggiarne la porta d’ingresso.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

