Idee regalo di Natale 2020 by FOREO

Se non avete ancora deciso cosa regalare ai vostri cari per Natale (leggi qui), FOREO (leggi qui) arriva in vostro aiuto proponendo diversi set natalizi che includono alcuni dei prodotti più amati del brand, con i quali sarà possibile svolgere una beauty routine all’ insegna delle coccole e della SPA a casa propria (leggi qui). Scopriamoli insieme!

UFO & Manuka Honey Gift Set

L’ UFO & Manuka Honey Gift Set (199 euro) comprende UFO (leggi qui), il pluri-premiato device nonché rivoluzionario trattamento smart mask, che grazie all’ azione combinata delle pulsazioni T-Sonic, della cromoterapia e della termoterapia, offre trattamenti viso di livello SPA con l’utilizzo di maschere in tessuto (leggi qui) specifiche per le esigenze di tutti i tipi di pelle; e la Manuka Honey Mask, ideale per contrastare gli effetti del freddo e del clima invernale, in quanto infusa di miele di Manuka proveniente dalla Nuova Zelanda, che rende la pelle idratata, liscia, elastica e dall’ aspetto più giovane (leggi qui).

Inoltre in questo set sono compresi: due sachet della maschera viso giorno Make My Day ricca di alghe rosse ed acido ialuronico che proteggono dalla pelle dagli agenti esterni e la rendono idratata e morbida;

due sachet della maschera viso notte Call It a Night formulata con olio di oliva e ginseng dalle azioni nutrienti e rigeneranti (leggi qui);

ed un sachet del siero viso Serum Serum Serum (leggi qui), le cui micro-capsule ricche di antiossidanti, penetrano in profondità nella pelle preservandone la giovinezza (leggi qui).

Here & There Gift Set

L’ Here & There Gift Set (119 euro) è un kit che include il LUNA mini 2, device in morbido silicone ultra igienico che con le sue delicate ed efficaci pulsazioni T-Sonic rimuove fino al 99.5% di batteri e sebo, ed il device LUNA play, ideale per uno stile di vita on the go e per essere portato in viaggio senza rinunciare alla propria routine di detersione e cura della pelle (leggi qui).

Questi Gift Set natalizi di FOREO sono disponibili presso i rivenditori selezionati per un periodo limitato di tempo (leggi qui).

Set LUNA mini 2 Lollipop

Un’ altra idea regalo per il Natale 2020 è costituita dal Set LUNA mini 2 Lollipop (139 euro) facente parte della collezione Lollipop, in edizione limitata. In questa collezione, che trae ispirazione dalle caramelle, dai gelati, dai macarons e dai marshmallow, vediamo il LUNA mini 2, iconico best-seller del brand nonché massaggiatore viso detergente, rivestito nelle nuove colorazioni Pink Lollipop

e Lavender Lollipop.

Questo set è disponibile presso Sephora.it e Marionnaud.it per un periodo limitato di tempo (leggi qui).

(Il Faro Online)