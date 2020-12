Mercato settimanale di Fondi: si terrà domenica e con tutte le categorie merceologiche

Fondi – Il mercato settimanale di Fondi torna domenica e con tutte le categorie merceologiche.

Ad annunciarlo il sindaco Beniamino Maschietto, l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e il dirigente del settore Giuseppe Acquaro.

“L’ordinanza regionale è scaduta lo scorso 30 novembre e non è stata prorogata pertanto – chiariscono – il nostro mercato tornerà a svolgersi nelle modalità e nel giorno di sempre, la domenica.

Ringraziamo gli ambulanti e i cittadini per la pazienza e il rispetto delle disposizioni in questi giorni convulsi in cui le normative cambiano velocemente. Contestualmente ci appelliamo al buon senso dei cittadini affinché indossino la mascherina sempre e aspettino il proprio turno, in forma ordinata e distanziata”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fondi