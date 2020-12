Natale 2020 a Tarquinia, al via il programma di visite guidate “Sapere & Sapore”

Tarquinia – “Sapere & Sapore – Speciale Natale” è il programma di visite guidate, laboratori e degustazioni della guida turistica tarquiniese Claudia Moroni pensato per le festività che si vivranno in modo diverso, per l’epidemia di coronavirus. Tante le iniziative in calendario, tutte con inizio alle ore 14.30 e punto di ritrovo in piazza Cavour.

L’8 dicembre e il 2 gennaio saranno due giornate per vivere la “magia del Natale”, visitando il centro storico di Tarquinia e scoprendo nuovi sapori – dai liquori della tradizione erboristica alle tisane e ai tè – grazie a “Mirtilli e Merletti”.

Il 12 dicembre sarà la volta di “Corneto & La Cornella – Un pomeriggio al borgo”. Il 19 dicembre e il 6 gennaio si viaggerà nella storia con il medioevo raccontato ai genitori e ragazzi, insieme all’associazione culturale Scudo & Spada. Tutte le iniziative saranno impreziosite dalla “Christmas box” del ristorante Arcadia, che delizierà i partecipanti con merenda a tema a base dei prodotti del territorio.

“Cultura, arte ed enogastronomia rappresentano il meglio che la città e il suo territorio possono offrire – sottolinea Claudia Moroni -. Ho pensato quindi a un programma che le racchiudesse. E per realizzarlo, saranno con me ancora una volta tante straordinarie persone che collaboreranno all’organizzazione degli eventi. Dobbiamo essere resilienti. E fare sistema è forse il modo migliore per affrontare questo periodo”.

Come fuoriprogramma, se le condizioni meteo lo consentiranno, sono previsti visite guidate a villa Bruschi Falgari e itinerari “green”, alla scoperta di sentieri e luoghi della collina tarquiniese, tra le necropoli e le aree archeologiche etrusche e i palazzi del potere della Corneto medievale. Tutte le iniziative saranno nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Per informazioni è possibile consultare la pagina Facebook “Claudia Moroni guida turistica” e il sito internet (clicca qui) o chiamare il 347 6920574.

