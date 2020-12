Orrore a Ladispoli, gatto chiuso nel trasportino lanciato nel bosco di Palo: è caccia al responsabile

Ladispoli – Un vero e proprio atto di crudeltà, quello che si sono trovati ad esaminare gli uomini delle Guardie di FareAmbiente Ladispoli.

I volontari sono stati allertati da un cittadino che passava nella strada del bosco di Palo che aveva notato un trasportino con dentro un gatto, quasi sicuramente deceduto. Giunti sul posto, le Guardie hanno effettivamente accertato la morte dell’animale.

Il trasportino era stato letteralmente buttato al di là della rete con al suo interno il povero gatto, che non aveva nessun chip identificativo; dunque non è stato possibile risalire al proprietario. “Se qualcuno avesse qualche informazione, le Guardie di FareAmbiente Ladispoli sono a vostra disposizione al 3911191668”, si legge sulla pagina Facebook di Fare Ambiente.

“Buon passaggio da questa vita ad un posto migliore caro amico peloso, non sappiamo cosa abbia spinto un essere umano a compiere un gesto così bieco, ma sappiamo di aver fatto di tutto per aver ridato un minimo di dignità al tuo povero corpicino non più in vita”, il saluto dei volontari.