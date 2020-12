Ostia, viola ripetutamente il divieto di avvicinamento all’ex compagna: arrestato 57enne

Ostia – Viola ripetutamente il divieto di avvicinamento all’ex compagna. E’ quanto è accaduto ad Ostia, dove un 57enne è finito agli arresti domiciliari.

Nei confronti dell’uomo, che a seguito di una lunga storia di molestie nei confronti dell’ex compagna era stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa, i carabinieri hanno documentato numerose e reiterate violazioni della citata misura.

Alla luce degli elementi di prova raccolti dai militari, il Magistrato, ritenendo chiaramente insufficiente il provvedimento adottato nei confronti del malfattore, ha disposto l’immediato arresto dell’uomo che è stato prontamente rintracciato dagli uomini dell’Arma.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

