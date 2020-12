Roma, adolescenti si rifiutano di rispettare la distanza di sicurezza davanti al locale: multati

Roma – Erano assembrati nelle immediate vicinanze dell’ingresso di un ristorante di Ponte Milvio e quando il proprietario gli ha chiesto di rispettare le distanze di sicurezza o di allontanarsi dal suo esercizio, loro si sono rifiutati.

A quel punto, il ristoratore ha chiamato il “112” spiegando la situazione all’operatore e, in breve tempo, sono intervenuti sul posto i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio. I giovani, tutti studenti romani di età compresa tra i 15 e i 16 anni, all’arrivo della pattuglia erano ancora nello stesso posto, senza osservare la minima distanza interpersonale.

Nei loro confronti, i militari hanno elevato le sanzioni amministrative previste dai vigenti Dpcm in materia di contenimento della diffusione del Covid-19, per poi riaffidarli ai rispettivi genitori.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

