A Tarquinia la cucina delle feste diventa digitale con la chef Vittoria Tassoni

Tarquinia – Al tempo del coronavirus, gli hobby diventano digitali. Anche quando si parla di cucina. Lo sa bene Vittoria Tassoni, chef tarquiniese, presidente dell’associazione culturale Il Prezzemolino e membro dell’Alleanza Slow Food dei cuochi, che ha deciso di pubblicare per le prossime settimane, fino a Natale, sui social network video e post che spiegano come cucinare i piatti tipici delle festività.

“Riguardano i dolci, la pasta, le preparazioni veloci o le istruzioni per le torte e le ricette più gettonate in vista delle feste che vivremo diversamente, per via del Covid – afferma Vittoria Tassoni -. In tanti mi scrivono chiedendomi consigli. Pure con ogni accorgimento e la buona volontà, con le lezioni in presenza non era possibile rispettare le disposizioni, dalla distanza di sicurezza tra persone, all’uso di utensili, stoviglie e menù”.

“Ho pensato, quindi, che la soluzione potesse essere scrivere post, fare foto o video sul preparare piatti e dare suggerimenti sulle ricette. Il tutto, poi, da pubblicare sulla mia pagina Facebook “Vittoria in cucina” e sul mio blog (clicca qui). Porterò avanti questa iniziativa fino a Natale. L’augurio, poi, è che si possa riprendere nei primi mesi del 2021 le lezioni in presenza, per riappropriarci della cucina e tornare a preparare insieme i piatti”, conclude Tassoni.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Tarquinia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Tarquinia