Anzio, la proposta di Guain (M5S): “Iniziare i lavori di ripristino del parcheggio La Piccola”

Anzio – “Il 3 Dicembre la Commissione Consiliare Lavori Pubblici ha approvato all’unanimità le modifiche al Regolamento sulla manomissione e il ripristino del suolo pubblico; quel regolamento che norma le modalità di esecuzione dei lavori pubblici, come il ripristino e i lavori stradali, ma anche come i concessionari pubblici o privati debbano rapportarsi con l’ente e di conseguenza con gli uffici”. Lo comunica attraverso una nota stampa il Consigliere Comunale di Anzio Alessio Guain, esponente del Movimento 5 Stelle.

“L’obiettivo – spiega Guain – è stato quello di far rispettare criteri di cooperazione e programmazione, alzando così il livello qualitativo finale, evitando strade appena asfaltate subito distrutte da lavori non programmati dei gestori dei servizi; aumentando le superfici di ripristino degli asfalti e il controllo, allo scopo di una maggior tutela per l’ente, il tutto nella prospettiva di un miglior servizio al cittadino.

Sono soddisfatto del lavoro portato avanti dalla Commissione – continua -, la totalità delle proposte del M5S che ho presentato sono state approvate, è stato un lavoro di analisi continuo e costruttivo, ringrazio Commissione Lavori Pubblici, tutta, per l’apertura e il lavoro svolto. Adesso si va per l’approvazione finale che spetta al Consiglio Comunale.

Infine, ho concluso la commissione con una nuova proposta, un nuovo obiettivo – conclude il Consigliere -, quello di iniziare rapidamente i lavori di ripristino del parcheggio “La Piccola”, ora di proprietà dell’ente, con nuovi parcheggi indispensabili per il centro, ma anche con l’opportunità di riservare un’area di sosta camper pubblica allestita con tutti i servizi, come previsto da legge, così da ampliare ulteriormente la ricettività turistica di Anzio”.

