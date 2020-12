Bonus pubblicità 2020: come sfruttarlo al meglio

Tra i vari bonus ideati dal Governo per rilanciare l’economia in Italia, sempre di grande utilità anche quello che interessa il settore pubblicitario. Anche questo ambito, come molti altri, ha subìto il forte impatto della crisi. Si tratta, inoltre, di un settore indispensabile che abbraccia in qualche modo più contesti, dal momento che include aziende, ma anche liberi professioni, che oggi investono le loro risorse per promuoversi online e offline. A questo punto scopriamo in che cosa consiste il bonus e quali vantaggi porta con sé.

Partiamo col dire che in precedenza il bonus era caratterizzato da una agevolazione che andava dal 30% al 75% sull’acquisto di spazi pubblicitari. Oggi i vincoli sono diminuiti e il bonus pubblicità può giungere fino al 50% delle spese sostenute. Viene erogato sotto forma di credito d’imposta e può essere adoperato per investimenti pubblicitari su testate cartacee e digitali, ma anche radio e televisione. Le campagne pubblicitarie possono, inoltre, svolgersi sul web e fuori sia nel contesto nazionale che locale.

Questo è un grosso vantaggio soprattutto per chi è interessato a migliorare la visibilità del proprio sito web. Infatti, il rimborso comprende sia l’acquisto di banner che di altri tipi di servizi offerti dai giornali online come l’article marketing. Quest’ultima è una tipologia di marketing volta alla promozione di brand o prodotti grazie alla pubblicazione di articoli redazionali. In tal modo, si aumenta il traffico diretto verso un sito web e si migliora la reputazione online di un’azienda. Inoltre, l’article marketing puó diventare una valida alleata per l’ottimizzazione della link building di un sito, aumentandone i link in entrata e cosí la popolaritá online ed il traffico proveniente dai motori di ricerca.

Tali servizi possono essere acquistati su qualsiasi testata giornalistica registrata come il nostra.

La data di scadenza per presentare la rendicontazione delle spese sostenute durante il 2020 è il 31 Gennaio 2021. La rendicontazione puó essere presentata solo da chi ha inviato la domanda di prenotazione per il bonus pubblicitá entro il 30 Settembre 2020.

Per chi non ha fatto in tempo a settembre, ricordiamo che il bonus è stato confermato anche per il 2021 ed il 2022 con le stesse modalitá di quest’anno ed il medesimo tetto massimo di 50 milioni di euro.