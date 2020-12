Famiglie con disagi economici per il Covid-19: destinati a Formia quasi 400mila euro

Formia – Paola Villa, sindaco dimissionario di Formia, rende noto che “Sono arrivati in questi giorni due provvedimenti molto importanti, uno dalla direzione centrale della Finanza locale del ministero dell’Interno ha stanziato per il Comune di Formia 264.451,57 euro, l’altro dalla Giunta regionale che ha stanziato sempre per il comune di Formia 125.572,45 euro”.

La Villa sottolinea che “entrambe queste risorse sono destinate totalmente a tutte quelle famiglie, che in condizioni di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza Covid-19, in questo periodo stanno avendo ed affrontando grosse difficoltà.

Come Comune di Formia si stanno predisponendo tutti gli atti necessari affinché questi fondi siano quanto prima disponibili e trasformabili in buoni spesa.

Inoltre si è dato già mandato al settore Servizi sociali, per la pubblicazione di un bando con il quale dare a tutte le famiglie di Formia l’opportunità di fare richiesta per tali buoni. Ovvio che il momento di estremo disagio, legato al prolungarsi anche di alcune chiusure commerciali, porterà ad accelerare tutte le procedure che dovranno concludersi prima del periodo natalizio, anche per garantire un po’ di serenità e tranquillità”.

