Fiumicino, Tevere e Arrone oltre la soglia idrometrica

Fiumicino – “Le piogge di questi giorni hanno alimentato oltre misura il Tevere e l’Arrone che, a Maccarese, ha superato la soglia idrometrica”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“La protezione civile è allertata per intervenire immediatamente se le condizioni metereologiche peggiorassero ulteriormente la situazione – conclude il sindaco -. Si raccomanda, per tanto, di rimanere lontani da entrambi i fiumi, in particolar modo dalle banchine del Tevere e dall’argine dell’Arrone e di prestare la massima attenzione fino a che la situazione non sarà rientrata”.

