Il maltempo flagella Latina e provincia: a Formia salvato un 80enne travolto dal fango

Latina e provincia sono state flagellate dal maltempo. Una pioggia ininterrotta andata avanti dalla notte tra sabato e domenica 6 dicembre e proseguita per tutta la giornata di oggi.

Il maltempo ha provocato una interruzione della strada tra via Ex Ferrovia e Traverse Vigne inferiore a Latina, sulla Itri-Sperlonga sono caduti massi a causa di una frana e i gestori degli stabilimenti balneari sul territorio pontino hanno vissuto col fiato sospeso a causa della violenta mareggiata che ha risucchiato parte della spiaggia. Mentre la Laziomar, compagnia che garantisce i collegamenti marittimi con le isole ponine, oggi pomeriggio è stata costretta ad annullare la corsa unità veloce tra Formia e Ponza delle 14 e 30.

Sicuramente la situazione di maggior disagio si è registrata tra Formia e Gaeta, nelle località di Pontone e della Canzatora, tra i 25 ponti e Vindicio.

I residenti sono stati martoriati dalla pioggia. Decine di abitazioni si sono trovate sott’acqua.

Un ottantenne di Formia, è stato portato fuori dalla sua casa dai soccorritori completamente sporco di fango. L’anziano non potrà fare ritorno a casa stasera, dove proseguono ancora adesso le attività dei volontari. Il sindaco Paola Villa ha fatto sapere che l’uomo è stato accolto, grazie i Servizi sociali della città, in uno degli appartamenti allestiti dalla Caritas.

Ma sono anche altri i residenti che si sono trovati sommersi da acqua, detriti e fango mentre stavano dormendo.

I volontari stanno lavorando da stamattina alle 5 ininterrottamente. La pioggia ha sorpreso nel sonno decine di famiglie della zona stamattina. Dalle 3 e 30, da quando è iniziata a scendere copiosa, ha provocato un innalzamento veloce del torrente Pontone e l’esondazione. L’acqua ha raggiunto i due metri di altezza invadendo case, giardini, abbattendo mura di cinta, recinti, sommergendo auto. Insomma è stato il caos.

A soccorrere gli abitanti sono stati i volontari. Una task force che si è costituita per l’occasione. Il Ver di Formia, il Laboratorio Verde la Fedelissima Fare ambiente Odv, la Fenice di Gaeta, l’Alfa di Aprilia, i Wwa di Sezze, l’Emergency di Boville, Sonnino Petrucci. Sul posto, ovviamente, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco della vicina caserma per contribuire alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Una situazione che ha creato allarme, al punto da indurre i volontari a informare anche il prefetto di Latina Maurizio Falco che sta seguendo passo passo gli interventi tuttora in atto.

Sono diverse le persone che sono state trascinate fuori dalle proprie abitazioni solo grazie all’intervento dei volontari. Non solo l’anziano, ma anche altre due famiglie sono state aiutate a uscire dalle proprie case sommerse dall’acqua. Qualcuno, invece, ha cercato riparo ai piani alti.

Il primo cittadino di Formia continua a seguire l’evoluzione della situazione e ha spiegato che si sta ripristinando la corrente elettrica alle diverse palazzine alimentate dalla cabina denominata “Villa Irlanda”, purtroppo per una delle palazzine più colpita i lavori richiederanno tempi più lunghi.

E’ stato ripristinato anche il servizio idrico, sia per via Vindicio che per alcuni tratti di via Canzatora.

Ma il lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari delle varie associazioni va avanti incessante, ancora adesso, mentre si continua a portare via acqua e fango da diverse abitazioni e si stanno rimuovendo imbarcazioni alla foce del torrente per far defluire in corso d’acqua a mare

Un lavoro durato oltre 13 ore che sta proseguendo ancora per restituire un po’ di normalità alle famiglie travolte dal maltempo.

