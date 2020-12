Il Papa: “Albero di Natale e presepe sono segni di speranza ma non fermiamoci ai simboli”

Città del Vaticano – Chi si recato in piazza San Pietro oggi per la preghiera dell’Angelus con Papa Francesco (leggi qui) non ha potuto non notare il grande abete rosso che svetta accanto all’obelisco e la struttura del presepe in fase di allestimento (leggi qui). Il Pontefice, dopo la benedizione, invita tutti a riprodurre nelle case “questi due segni natalizi, per la gioia dei bambini… e anche dei grandi!”. “Sono segni di speranza, specialmente in questo tempo difficile. Facciamo in modo di non fermarci al segno, ma di andare al significato, cioè a Gesù, all’amore di Dio che Lui ci ha rivelato, andare alla bontà infinita che ha fatto risplendere sul mondo”, ammonisce. “Non c’è pandemia, non c’è crisi che possa spegnere questa luce. Lasciamola entrare nel nostro cuore, e tendiamo la mano a chi ha più bisogno. Così Dio nascerà nuovamente in noi e in mezzo a noi”, conclude il Santo Padre.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano