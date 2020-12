Viterbo – Paura sulla Strada Statale 675 Umbro-Laziale, dove l’asfalto si è letteralmente spaccato in due generando una crepa lunga 30 metri.

A segnalare il pericoloso dissesto stradale sono stati i pendolari che hanno allertato i Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente al chilometro 59,800, in direzione sud tra l’uscita di Viterbo nord, Cassia – Siena e l’uscita Bagni.

Foto 3 di 3





La crepa sulla strada ha raggiunto una larghezza massima di 10 centimetri a causa delle forti piogge. Al momento la superstrada è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità della corsia di accelerazione per Vetralla, dove la Polizia Stradale e le squadre Anas stanno intervenendo per la viabilità e la messa in sicurezza dell’area. Presenti anche 7 unità di personale, un mezzo pesante, un fuoristrada e una vettura dei Vigili del Fuoco.