Ostia, prende a calci le auto su viale Vasco de Gama e aggredisce i poliziotti: arrestato

Ostia – Ha danneggiato diverse auto in sosta e, subito dopo, ha aggredito i poliziotti intervenuti per bloccarlo. È avvenuto ieri alle 21 su viale Vasco de Gama, a Ostia, dove un cittadino rumeno ha preso a calci e pugni diverse autovetture. Sul posto gli agenti de Reparto Volanti che, dopo aver tentato di calmarlo, lo hanno bloccato. L’uomo però ha reagito aggredendo i due poliziotti. Per questo è stato arrestato con le accuse di danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. (fonte: Agi)