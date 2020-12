Paura a Roma, precipitano nel Tevere: uno morto, l’altro grave

Roma – Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, domenica 6 dicembre, quando due uomini suono precipitati nel Tevere da Ponte Garibaldi. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere i due uomini caduti nel fiume.

Le cause dell’accaduto sono ancora da accertare, ma la corrente ha trascinato i due uomini lungo il corso del fiume ma i pompieri sono riusciti a recuperarli entrambi all’altezza di Ponte Fabricio. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per uno di loro, di 53 anni. Salvo l’altro precipitato nel Tevere, un 50enne trasportato all’ospedale Fatebenefratelli in codice rosso. Intervenute le squadre 7A,1A,Saf,Fluviale ed i sommozzatori. Sul posto anche il funzionario di guardia e la polizia di stato.

