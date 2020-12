Polemiche e rimpianti: Roma-Sassuolo finisce a reti bianche

Roma – La Roma non va oltre lo 0-0 con il Sassuolo ma gioca un’ottima partita, in dieci uomini per tutto il secondo tempo per l’espulsione di Pedro al 40’ del primo e anche senza allenatore, espulso anche lui al termine della prima frazione di gioco.

Dopo un primo tempo che ha visto anche la rete annullata a Mkhitaryan dal Var a ritmi non altissimi, la squadra di Fonseca domina la ripresa anche in inferiorità numerica ma non riesce a trovare il gol per l’imprecisione dei suoi attaccanti e ne subisce uno da Haraslin che però viene annullato anche questo dal Var. La Roma che trova il 12 risultato utile consecutivo in casa, sale così a 18 punti ma resta dietro al Sassuolo che si porta a 19.

Così in campo

Per la gara dell’Olimpico Fonseca, oltre a Smalling, deve rinunciare anche agli infortunati Mancini e Veretout per cui, rispetto alla gara con il Napoli, dà spazio a recuperato Kumbulla, preferito a Juan Jesus, e promuove titolare a centrocampo Villar. Sul fronte opposto De Zerbi, oltre a Caputo, deve rinunciare anche a Consigli e a Chiriches.

Il match

La prima occasione della gara arriva al 6’ per la Roma: lancio in area sulla sinistra per Mkhitaryan che tenta il sinistro in diagonale, ma la palla termina al lato.

Il Sassuolo risponde al 14’ con Locatelli che raccoglie una corta respinta di Kumbulla e prova il sinistro da fuori ma il rasoterra termina di poco al lato alla sinistra di Mirante. La gara è aperta anche se i ritmi non sono altissimi.

Al 20’ sull’angolo dalla destra di Pellegrini, prova il colpo di testa Dzeko: palla che termina oltre la traversa.

Grande occasione al 33’ per la squadra di De Zerbi con Berardi che lancia in area sulla destra Djuricic che calcia rasoterra ma è bravo Mirante a sventare in uscita.

Al 37’ Spinazzola da sinistra serve al limite Pedro il cui sinistro in girata di prima intenzione termina di poco oltre la traversa.

Lo spagnolo commette poco dopo una ingenuità e al 40’ viene espulso per somma di ammonizioni dopo una trattenuta a centrocampo ai danni di Lopez.

In pieno recupero gol della Roma con Mkhitaryan ma viene annullato dal Var. Dzeko libera in area Pellegrini che, solo davanti a Pegolo, preferisce servire ancora il bosniaco che commette fallo su Ferrari, la palla poi schizza a Mkhitaryan che insacca di sinistro, Maresca prima convalida ma poi annulla.

Nel finale concitato le protesta della panchina giallorossa porta all’espulsione anche del tecnico della Roma, Paulo Fonseca. Ad inizio ripresa sugli sviluppi dell’angolo, Pellegrini da sinistra crossa per Dzeko il cui destro al volo è sventato sulla linea da Rasmadori.

La Roma nonostante l’inferiorità numerica sembra in condizione di fra male al Sassuolo. Al 54’ Mkhitaryan prova il destro dalla distanza ma il diagonale termina al lato alla destra di Pegolo.

Ancora giallorossi pericolosi al 57’ con Spinazzola che rientra da sinistra e tenta il destro appena dentro l’area ma il rasoterra sul primo palo viene messo in angolo da Pegolo. Al 73’ è Karsdorp a servire al limite Dzeko che controlla e prova il sinistro in girata ma il pallone termina al lato.

La pressione della Roma apre spazi in contropiede e al 75’ il Sassuolo va a segno: Traoré serve Haraslin che controlla di sinistro e calcia di destro da 25 mt con la palla che si infila sotto l’incrocio alla sinistra di Mirante, ma il gol viene annullato dal Var per fuorigioco di Haraslin.

La squadra di Fonseca affonda ancora al 76’ con una percussione di Mkhitaryan che entra in area e calcia di sinistro in diagonale ma il rasoterra finisce di poco al lato.

La Roma preme in cerca del gol e al 78’ Mkhitaryan serve in area sulla sinistra Dzeko il cui sinistro sul primo palo è messo in angolo in tuffo da Pegolo. Nel finale dib gara la Roma chiede anche un rigore per un fallo di mano di Marlon sul cross di Spinazzola ma l’arbitro fa proseguire.

L’ultima fiammata al 94’ è del Sassuolo ma da calcio d’angolo svetta Bourabia e colpisce di testa con la palla che termina un metro a lato alla sinistra di Mirante. (fonte: Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma)