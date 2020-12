Roma, a bordo di uno scooter rubato scappano alla vista dei Carabinieri: scatta l’inseguimento

Roma – Transitando in viale Palmiro Togliatti, i Carabinieri hanno notato due uomini di 44 e 36 anni a bordo di uno scooter che, alla loro vista, hanno iniziato delle manovre elusive per evitare il controllo.

Dagli immediati accertamenti eseguiti dai Carabinieri mediante la Banca Dati delle forze dell’ordine, il motoveicolo è risultato provento di un furto consumato lo scorso 3 settembre 2020.

Vistisi alle strette, i complici hanno iniziato una fuga con manovre spericolate e pericolose anche per gli altri utenti della strada.

Dopo un breve inseguimento, i malviventi hanno abbandonato il veicolo sperando di far perdere le proprie tracce dileguandosi a piedi nelle vie limitrofe, ma sono stati subito bloccati dai Carabinieri.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con le accuse di ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale, in attesa del rito direttissimo mentre il veicolo rubato è stato sequestrato e sarà riconsegnato al legittimo proprietario.

