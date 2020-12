Paura al confine tra Formia e Gaeta, dove il torrente Pontone (che nasce a Itri) è straripato a causa del violento nubifragio che, da diverse ore, sta flagellando il Golfo.

Fortunatamente (a differenza di quanto accaduto nel 2012, quando un’anziana persa la vita proprio a causa dell’enorme quantità d’acqua che travolse la valle), dai primi accertamenti effettuati sul posto da Protezione Civile, Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili urbani non ci sarebbero feriti.

Danni incalcolabili: Vindicio in ginocchio

Ma anche se non ci sono stati feriti, Vindicio è stata messa in ginocchio dai danni, che sebbene, per ora, non sono stimati, si vanno ad aggiungere alla già delicata e fragile situazione legata alla crisi economica generata dal Covid e dalle relative restrizioni.

L’acqua, infatti, ha raggiunto case, terreni e anche lidi (il torrente scorre nei pressi di Vindicio, dove si trova il lungomare più famoso di Formia). E ha danneggiato anche la linea idrica (proprio in via Vindicio), che ha avuto un cedimento, su cui Acqualatina è già al lavoro.

“Dopo aver appurato che le persone fossero tutte nei piani alti delle proprie abitazioni – ha spiegato il sindaco dimissionario di Formia, Paola Villa -, si sta cercando di liberare il tratto di foce a mare del torrente. Tanti i rifiuti arrivati, tra cui un frigorifero, caldaie vecchie, copertoni, pezzi di barche, scarti edili e tanto altro. Sul posto anche le squadre di manutenzione Enel.

Sul tratto della linea C di distribuzione della corrente tratto Canzatora è stata interrotta per rendere le operazioni di drenaggio dell’acqua più sicure. Le operazioni di messa in sicurezza dureranno tutto il giorno. Tanti i danni agli abitanti della zona, diversi i lidi coinvolti, tanta la rabbia e – conclude la Villa – lo sconforto.”

Maltempo anche a Gaeta, Trano denuncia: “Manca ancora il piano d’emergenza”

Il maltempo ha flagellato anche Gaeta. Ma se anche qui, fortunatamente, non ci sono stati feriti, prima ancora dei danni è arrivata la polemica.

La situazione del torrente Pontone, infatti, è nota da anni, eppure, ancora oggi, secondo il deputato Raffaele Trano, le istituzioni locali, si sono fatte cogliere impreparate, in un periodo storico, come mai prima d’ora, dove non ci si può permettere di minare una economia già in ginocchio per via del Covid.

Lo stesso Trano, in un video, riprende la disastrosa situazione in cui si trovava, stamattina, la zona di Gaeta dove sono avvenuti gli allagamenti. “Dopo tutto questo tempo – chiosa-, ancora non abbiamo un piano di emergenza. Ancora non siamo in grado di garantire la sicurezza dei nostri concittadini.

Domattina andrò a fare diverse denunce alla Procura della Repubblica. È vergognoso quello che sta succedendo. C’è un signore – conclude nel video – che da tre quarti d’ora attende i soccorsi da sopra la sua macchina. Non si può andare avanti così.”

(Il Faro online)