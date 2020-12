Allerta meteo con codice rosso sul territorio di Latina

Latina – Allerta meteo da stasera e per 36 ore sul territorio di Latina.

E’ il Centro Funzionale della Regione Lazio ad aver emesso il bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica per domani, martedì 8 dicembre.

Il bollettino prevede, tra l’altro, per il giorno 8 dicembre, un rischio di criticità “rosso” per il solo rischio idraulico nei bacini che interessano le province di Frosinone e Latina.

Tale codifica di colore “rosso” è dovuta alla concomitanza delle precipitazioni previste dal servizio meteorologico del Dipartimento della Protezione Civile con le condizioni di criticità del livello dei fiumi e torrenti conseguente alle precipitazioni verificatesi tra il 5 e il 6 dicembre.

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile, a seguito del bollettino di criticità, ha inviato a tutti i Comuni e alle Prefetture una nota contenente le raccomandazioni operative da seguire e, in particolare, la necessità di una immediata azione di monitoraggio delle aree a rischio e di informazione alla popolazione più esposta.

Tutti coloro che vivono in aree a rischio dovranno attentamente valutare la sicurezza della propria abitazione e prestare la massima e costante attenzione ai comunicati ufficiali delle Autorità di Protezione Civile.

Inoltre, il centro funzionale regionale ha valutato una allerta arancione per criticità idrogeologica, idrogeologica per temporali su bacini di Roma, Aniene, Bacini costieri sud e Bacino del Liri. Su queste quattro zone di allerta è inoltre prevista una criticità idraulica arancione. Le tre criticità – idrogeologica, idrogeologica per temporali e idraulica – restano comunque gialle su Bacini costieri nord, Bacino medio Tevere e Appennino di Rieti. Infine è stato emesso un allertamento per vento con codice giallo su tutto il Lazio.

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile – tramite la Sala Operativa che opera h24 – garantirà il proprio supporto alle amministrazioni locali attraverso le strutture operative del volontariato.

Il bollettino è comunque consultabile al seguente link: https://www.regione.lazio.it/binary/rl_protezione_civile/tbl_bollettini_criticita/bollettino_07_12_2020.pdf

