Previsioni Meteo Italia. Tendenze della settimana

Previsioni per Lunedì 7 dicembre

Nord: Nuova perturbazione con neve sulle Alpi dai 500-900m. Piogge e schiarite sulle pianure, specie meridionali. Peggiora la sera da ovest. Temperature in calo, massime tra 5 e 10.

Centro: Spiccata instabilità su Sardegna e regioni tirreniche con piogge e rovesci sparsi. Neve dai 700-1200m. Meglio a Est. Temperature in calo, massime tra 8 e 13.

Sud: Si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sui versanti tirrenici, ampie schiarite altrove. Temperature in diminuzione, massime tra 11 e 16.

Previsioni per Martedì 8 dicembre

Nord: Nuovo peggioramento con piogge, acquazzoni e neve fino a quote collinari sulle Alpi. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni al Nordovest. Temperature stabili, massime tra 5 e 10.

Centro: Ondata di maltempo con piogge, acquazzoni diffusi e temporali, specie sui versanti tirrenici e l’Abruzzo. Neve dai 1200m. Temperature stabili, massime tra 6 e 11.

Sud: Temporanee schiarite ma peggiora dalla Campania con piogge in estensione serale anche altrove. Temperature stabili, massime comprese tra 11 e 16.

Tendenza per Mercoledì 9 dicembre

Nord: Maltempo tra Lombardia e Triveneto con piogge abbondanti e nevicate dai 600-900m. Migliora in serata con tempo più asciutto. Temperature stabili, massime tra 5 e 10.

Centro: Piogge su Sardegna e settori tirrenici; schiarite e più asciutto altrove. Neve dai 1000m sull’Appennino toscano. Temperature stazionarie, massime tra 9 e 14.

Sud: Maltempo sul basso Tirreno con piogge e temporali anche frequenti; schiarite alternate a fugaci fenomeni altrove. Temperature stabili, massime comprese tra 11 e 16.

Tendenza per Giovedì, 10 dicembre

Nord: Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali. Al nord est: Coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Nuvoloso con locali aperture in Romagna e sulle pianure emiliane, Coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti.

Centro. Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle pianure toscane, Coperto con pioggia debole sulla capitale, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. Sull’adriatico: Nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale e sul Gran Sasso.

Sud. Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia debole sulle pianure, Coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche, Coperto con neve debole o moderata sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sul litorale ionico, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge e sulla dorsale molisana, Coperto con pioggia debole sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Sereno sul catanese, Coperto con pioggia debole sul cagliaritano e su interne sarde, Nuvoloso con locali aperture sulla zona etnea, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per Venerdì, 11 dicembre

Nord. Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est: Coperto con pioggia debole sulla laguna veneta, Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure venete, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti.

Centro. Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, Sereno altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sul Gran Sasso.

Sud. Sul tirreno: Coperto con neve debole o moderata sulla dorsale campana, Coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, Coperto con pioggia debole altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, Coperto con pioggia moderata sul palermitano e sulla zona etnea, Nuvoloso con locali aperture su interne siciliane, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per Sabato, 12 dicembre

Nord. Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, Nuvoloso con locali aperture altrove.

Centro. Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Nuvoloso con locali aperture sulle subappenniniche, Coperto con pioggia debole sulla dorsale, Coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso.

Sud. Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale campana, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, Coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: Coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul catanese, Piogge di forte intensità sul palermitano, Nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano e su interne siciliane, Coperto con pioggia debole sulla Costa Smeralda e su interne sarde, Coperto con pioggia moderata sulla zona etnea.

Evoluzione Meteo Lazio

LUNEDI’: insiste una circolazione ciclonica sull’Italia, alimentata da impulsi instabili nord atlantici. Ancora una giornata dunque caratterizzata da nubi frequenti, con acquazzoni e rovesci sparsi, localmente anche a veloce sfondo temporalesco, in particolare su alta Toscana e coste del Lazio. Temperature in ulteriore lieve calo (specie in quota), con neve localmente dagli 800-950m su Appennino Toscano. Venti fino a moderati da O-SO in rotazione a Scirocco tra sera e notte con ulteriore intensificazione sulle coste. Mare mosso, molto mosso dalla sera-notte.

Commento del Previsore Lazio

Ci attende un lunedì instabile sulle regioni centrali tirreniche con acquazzoni e brevi temporali sparsi alternati a pause asciutte, fenomeni più strutturati sull’alta Toscana. Immacolata in compagnia con il maltempo sul medio-basso Lazio con fenomeni anche temporaleschi e accumuli pluviometrici sopra i 50-60mm; piogge moderate ma comunque più attenuate altrove. Neve in calo fin verso gli 800m sulla Garfagnana orientale nella sera-notte di lunedì, fiocchi fino a 700 m nel corso di martedì. Una possibile finestra asciutta potrebbe comparire fra giovedì e venerdì. Seguite dunque tutti gli aggiornamenti sul sito, anche per restare informati su questa nuova fase perturbata.

Fonte: 3BMeteo