Covid-19, un nuovo decesso a Nettuno. Il Sindaco: “Continuiamo a piangere lacrime amare”

Nettuno – Oggi, 7 dicembre, Nettuno registra un’altra vittima di Covid-19: si tratta di un uomo di 88 anni.

“Un’altra terribile notizia quella che abbiamo appreso oggi – dichiara il sindaco Alessandro Coppola -. Questo maledetto virus continua a farci piangere lacrime amare piene di dolore per tutti i nostri concittadini scomparsi. Alla famiglia, e a tutte le famiglie che hanno sofferto un lutto in questa pandemia, va io mio più sincero affetto e le mie più sentite condoglianze”.

Sono 43 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 48 ore dalla Asl Roma 6 nel territorio di Nettuno. Quarantadue stati posti in isolamento domiciliare, mentre un paziente si trova ricoverato in struttura ospedaliera. Si registrano due guarigioni. Gli attualmente positivi sono 349, di cui 18 ospedalizzati.

