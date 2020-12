Elezioni Coni, Antonella Bellutti corre per la presidenza: “Fiera della sfida con Malagò”

Roma – “Lo sport vive di logiche di potere, burocrazia ed emarginazione che ho vissuto e anche subìto. Metto a disposizione la mia energia e le mie idee libere da pregiudizi”.

E’ Antonella Bellutti a dirlo. Si candida per la presidenza del Coni l’ex campionessa degli sport invernali. una sfida affascinante al presidentissimo Giovanni Malagò, che è in rotta verso il suo terzo mandato. Sarà il fascino di Antonella a batterlo? Intanto lei si presenta e va avanti: “Sono molto fiera di affrontare questa sfida come donna, atleta, componente Lbgt e vegana“. Con queste parole la Bellutti si candida ufficialmente. E’ la prima donna nella storia, a farlo.

Olimpionica azzurra di pistard, ciclista e bobbista si confronterà allora con Malagò. Lei dichiara: “Mi ci sono sentita, con lui condivido la passione per lo sport – ha spiegato in conferenza stampa su Zoom – e sono certa che nascerà un confronto ricco per lo sport italiano“.

Vincenzo Spadafora, alcuni giorni fa auspicava alla candidatura di donne, ai vertici della politica sportiva. La candidata alla presidenza dello sport italiano ha precisato: “Se l’ho incontrato? No, non l’ho incontrato“. Ha affermato riguardo al Ministro dello Sport.

