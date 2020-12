Fiumicino, al via i lavori di posa della fibra ottica. Caroccia: “Possibili disagi in alcune zone”

Fiumicino – “A causa degli imminenti lavori a Fiumicino centro che effettuerà l’Assessorato ai Lavori pubblici è stato anticipato il massiccio piano di posa delle fibre ottiche di Tim programmato per il 2021/2022“. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Insieme al sindaco Montino – aggiunge – abbiamo sollecitato l’azienda a presentare prima il piano che, oltre a completare la posa delle fibre ottiche nelle scuole mancanti, coprirà con fibra ottica buona parte del territorio comunale.

Ci sarà dunque in diverse zone la necessità di scavare, con possibili disagi – afferma l’assessore Caroccia -. In altre zone si utilizzeranno i cavidotti già esistenti, anche di altra tipologia non telefonica, e dove possibile si userà il microtunnelling, una talpa che cammina in sotterranea facendo solo un foro di entrata e uno di uscita”.

