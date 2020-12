Fiumicino, Magionesi: “Sull’Arrone necessario un intervento tempestivo”

Fiumicino – “Nelle prossime sedute della Commissione Ambiente affronteremo la questione della pulizia degli argini dell’Arrone“. Lo dichiara la presidente della Commissione, Paola Magionesi.

“Specialmente a Maccarese, dove ieri il fiume ha superato la soglia idrometrica – spiega Magionesi – è necessario un intervento tempestivo. Il tratto a cui bisogna dedicare più attenzione è quello compreso tra la chiesetta del castello alla moletta che presenta le criticità maggiori”.

“Le frequenti e abbondanti piogge degli ultimi tempi, frutto anche del cambiamento climatico – aggiunge il capogruppo della lista civica Zingaretti Angelo Petrillo – ci impongono di prestare la massima attenzione alla pulizia dei corsi d’acqua e degli argini dei fiumi come l’Arrone”.

“Ci stiamo attivando per sollecitare interventi necessari per ripristinare la situazione di normalità – prosegue Petrillo -. Porteremo in discussione nella commissione preposta la tematica anche valutando la documentazione e gli interventi precedentemente previsti della regione”.