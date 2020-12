Infernetto, sorpreso in casa con 1 chilo di marijuana: arrestato pusher 39enne

Ostia – Nascondeva in casa 1 chilo di marijuana e una dose di hashish, nonché tutto il materiale per la pesa ed il confezionamento dello stupefacente. L’uomo, un pregiudicato 39enne, è stato scoperto dai Carabinieri della Stazione di Acilia al termine di una mirata attività antidroga.

I Carabinieri dopo aver monitorato per alcuni giorni i movimenti dell’uomo, residente in una villetta all’Infernetto, ed avendo il sospetto che lo stesso occultasse qualcosa all’interno della sua abitazione, hanno fatto scattare l’immediata perquisizione dello stabile.

L’attività d’indagine ha consentito di recuperare quasi un chilogrammo di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi ed un’altra, costituita principalmente da infiorescenze delle piante, lasciata ad essiccare. I successivi controlli hanno permesso inoltre il rinvenimento di una piccola quantità di hashish, nonché di tutto il materiale necessario per la pesa ed il confezionamento dello stupefacente.

Il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre la droga ed il restante materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

