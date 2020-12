Inghilterra, la regina Elisabetta sarà la prima a vaccinarsi contro il Covid-19

Londra – Lo aveva già fatto nel 1957 quando, in un’epoca in cui si era diffusa l’ansia su potenziali effetti collaterali del nuovo vaccino antipolio, la regina Elisabetta II infranse il protocollo e fece sapere di aver vaccinato i principi Carlo e Anna che all’epoca avevano otto e sei anni. In milioni corsero a vaccinarsi. E lo rifarà anche stavolta, in piena pandemia da Covid19: a Buckingham Palace sottolineano che si tratta di una “decisione personale” e di una “questione privata”, ma si pensa che la monarca troverà il modo di “far sapere” della propria vaccinazione come – scrive il Suday Times – “potente colpo al movimento no-vax”.

La regina e il marito, il principe Filippo di Edimburgo, saranno i primi a vaccinarsi contro il micidiale virus: lo faranno con il siero Pfizer-BioNTech “nelle prossime settimane” per dare l’esempio ai britannici ed esortarli a partecipare alla più grande campagna d’immunizzazione del Paese che prenderà il via martedì. Considerata l’età, la sovrana, 94 anni, e il marito 99enne, il principe Filippo, sono infatti anche loro nella lista per la somministrazione, e non avranno alcun trattamento preferenziale.

Per il Mail on Sunday l’auspicio è “di incoraggiare più persone a vaccinarsi”. E il messaggio potrebbe servire in un Paese dove, secondo un sondaggio di YouGov, il 20% della popolazione “non si fida della sicurezza” del siero di Pfizer-BioNTech approvato a inizio settimana dell’ente regolatore. (fonte: Agi)