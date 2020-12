La Prima della Scala 2020: a porte chiuse, in diretta tv e streaming in tutto il mondo

Musica – Oggi, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 17:00, nell’anno della pandemia la Prima del Teatro alla Scala di Milano va in scena con A riveder le stelle: un’ampia carrellata di brani che ripercorrono la storia dell’opera, non solo italiana, per la registrazione dei quali sono stati coinvolti ben 24 tra i massimi interpreti della scena lirica internazionale incorniciati dalla lettura di testi di Pavese, Montale, Verdi, Bergman, Sting e Dante, che segnano le tappe di percorso tematico-emotivo che muove dalle tenebre del Preludio di Rigoletto alla luminosità del finale del Guglielmo Tell di Rossini.

Infatti, l’allestimento scenico-televisivo, ideato dal regista Davide Livermore, prevede anche il contributo di attori (tra gli altri, vi sono Massimo Popolizio, Caterina Murino e Laura Marinoni) per la lettura dei testi che fissano le tappe tematiche attorno a cui si articolano le esecuzioni musicali, in un ideale percorso unitario dalle tenebre alla luce.

Con i teatri chiusi per il rischi di contagio da Covid-19, il Teatro d’Opera ha rinunciato alla rappresentazione della Lucia di Lammermoor di Donizetti, sostituendo la “tradizionale” opera lirica con uno spettacolo di musica e danza.

Non un semplice Gala d’opera ma uno spettacolo drammaturgico, le cui performance sono dirette da Riccardo Chailly. Previsti anche i contributi del coro e di un alcuni di ballerini del corpo di ballo.

Il titolo scelto è sicuramente evocativo, infatti, vuole essere anche di augurio per il futuro del mondo dello spettacolo, che il Covid ha messo in ginocchio, nella speranza, appunto, di “uscire presto a rivedere le stelle”, con un ritorno alla normalità.

Televisione, radio e web

L’evento è stato pensato espressamente per gli spettatori delle televisioni e della rete, e proposto da Rai Cultura in Eurovisione su Rai1, Radio3 – anche su Euroradio – e in streaming su Raiplay a partire dalle 16.45 con la conduzione di Milly Carlucci e Bruno Vespa e la regia di un gruppo di registi televisivi coordinati da Stefania Grimaldi.

A partire dalle 20.30 inizierà lo streaming sulla piattaforma digitale di Arte che sarà visibile in Francia e Paesi di lingua francese e in Germania e Paesi di lingua tedesca. Dopo il live, il programma resterà disponibile per 6 mesi.