M5S, Lega, Pd e Formia Bene Comune sulla crisi amministrativa: “Nessun sostegno a questa consiliatura”

Formia – Dopo le dimissioni da sindaco di Paola Villa si rincorrono le reazioni dei vari gruppi politici di Formia.

“Auspichiamo che le consultazioni della Sindaca – dicono gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Formia intervenendo sulla crisi amministrativa – non portino a nulla e in particolare non conducano ai soliti accordi al ribasso che da anni danneggiano il presente e il futuro della nostra città a vantaggio di pochi, come amano farsi chiamare, responsabili.

Errori in questi due anni e mezzo ne sono stati commessi – continuano gli esponenti del M5S -, visibili a qualunque cittadino segua con interesse la politica locale. In particolare era lampante sin dal primo giorno di insediamento quanto fosse stato deleterio per la coalizione imbarcare chi per trent’anni ha diviso il potere con i due primi cittadini che hanno governato prima di lei la nostra città. E se questo è stata la madre di tutti i problemi, altri se ne sono sommati dovuti a una certa inesperienza, chiudendo quasi immediatamente al civismo dichiarato e alla partecipazione popolare per terminare con un arroccarsi a Palazzo che ha condotto al mancato coinvolgimento delle persone.

Il colmo dopo che questa città ha potuto contare su centinaia di candidati consiglieri comunali. Al di là dei soliti nomi e interessi e qui la nostra critica va anche all’opposizione che nel bel mezzo di una crisi pandemica mondiale dà il via a una crisi che avrebbe potuto trovare uguale e più attenta soddisfazione tra qualche mese, continuiamo ad assistere al distacco quotidiano e crescente disinteresse dei cittadini dalla cosa pubblica, stimolati a partecipare solo quando i capi bastone lanciano l’assalto alla diligenza – palazzo comunale con frasi e slogan che hanno stancato chi le pronuncia e chi le ascolta.

Oltre questo – proseguono da Formia 5 Stelle -, dobbiamo però anche riconoscere alla Sindaca un attento lavoro sui debiti del nostro Comune, il coraggio di avere parlato chiaro quando si è trattato di raccontare la presenza criminale nella nostra città e come questa influenzi la vita dei nostri concittadini: appelli che ci auguriamo siano stati bene intesi da chi ha la forza per contrastare questi poteri. Così come le riconosciamo attenzione e sensibilità ai temi dell’acqua pubblica e della sanità in Conferenza dei Sindaci dove il nostro Comune è purtroppo in netta minoranza o, ancora più recentemente, sugli impianti ittici del Golfo cui la Giunta tutta ha negato la proroga in scadenza a fine anno.

Per amministrare e dare un futuro alla città – concludono da Formia 5 Stelle -, c’è però bisogno di qualcosa in più, di avere una visione globale, orientata al futuro come ad esempio poteva essere l’approvazione del Piano del Traffico da anni bloccato, verosimilmente per non scontentare qualche piccolo interesse di bottega. Il rischio, quando si perde la bussola del proprio programma elettorale come ci sembra in questo caso è quello di finire in una secca dove ogni scelta appare come una reazione istintiva e scomposta. Per quanto ci riguarda, Formia 5 Stelle è al lavoro per ripresentarsi con ancora più determinazione alle prossime elezioni amministrative, certa che il lavoro fatto in questi anni sia il valore aggiunto e l’arma migliore per convincere i cittadini della bontà del nostro programma”.

Anche la Lega interviene sulla crisi a Formia per sottolineare: “Le dichiarazioni della Sindaca dimissionaria Paola Villa ci lasciano esterrefatti. Innanzitutto ha preferito non assumersi alcun tipo responsabilità sulla gestione del suo mandato negli ultimi 30 mesi. Poi soltanto lunedì ha preso coscienza – o almeno sembra – della crisi amministrativa che attanaglia la sua amministrazione ormai da mesi. Lo testimoniano le dimissioni di ben 6 assessori ed il passaggio di ulteriori 5 consiglieri comunali all’opposizione.

Noi, come il resto dei cittadini di Formia, ne eravamo ben coscienti in considerazione dello stato di abbandono e degrado in cui versa la città a causa della inadeguatezza dell’attuale amministrazione comunale.

In un momento in cui tutte le amministrazioni, dal Governo nazionale ai comuni passando dalle Regioni, sono impegnate a definire una programmazione per tentare di investire le risorse annunciate dall’Europa con il Recovery Fund, la sindaca, anziché promuovere un’azione di rilancio sulle grandi opere come la Pedemontana, si occupa di interventi di normale manutenzione. Le riesce anche male se pensiamo al disatteso utilizzo del Fondo Covid, frutto di un accordo tra i capigruppo di maggioranza ed opposizione che, alla prova dei fatti, è stato disatteso.

Il ‘fondo emergenziale Covid’ che doveva essere utilizzato per le famiglie meno abbienti e per le aziende ed attività economiche in difficoltà, è stato invece sperperato per inutili feste e presunte operazioni di marketing territoriale con un importo di 50mila euro, in piena emergenza sanitaria.

Su una cosa però concordiamo con la Sindaca: il suo progetto politico è fallito ed il testimone deve tornare al più presto nelle mani degli elettori. E’ un aspetto che ribadiremo nelle consultazioni annunciate dal dimissionario primo cittadino. E’ opportuno prima del loro svolgimento un incontro tra le forze di opposizione.

Alla richiesta di convocazione delle opposizioni diamo ampia disponibilità a partecipare a condizione che siano chiare due condizioni: i partecipanti siano alternativi a questa amministrazione (e, in quest’ottica, dovranno essere invitati gli amici di ‘Ripartiamo con Voi’ che hanno dimostrato questa posizione e hanno annunciato, insieme al Partito Democratico, di non votare la salvaguardia degli equilibri di bilancio); e soprattutto si dia un taglio chiaro all’incontro senza alcuna preclusione, senza fughe in avanti e senza il minimo accenno ad incarichi (che non ci interessano), ma con proposte concrete che responsabilmente non possiamo negare alla città. Rimaniamo convinti che, sotto tali aspetti, con i colleghi d’opposizione non avremo problemi a trovare una sintesi che non si presti ad ambiguità.

Partito Democratico e Formia Bene Comune, dal canto loro hanno annunciato che “non parteciperanno a nuove maggioranze nell’ambito di questa consiliatura”. Una comunicazione che i due gruppi hanno reso direttamente alla Sindaca Paola Villa, a seguito dei colloqui da lei richiesti dopo le sue dimissioni.

“Se, come dichiarato dalla Sindaca stessa, il progetto politico con cui ha vinto le elezioni nel 2018 è fallito, riteniamo ne debba trarre le dovute conseguenze.

Come ripetuto in diverse occasioni, il nostro giudizio politico e amministrativo sull’amministrazione Villa è assolutamente negativo. Inoltre, un anche ipotetico ingresso in maggioranza, con il Comune in queste condizioni e gli attuali rapporti di forza in Consiglio, significherebbe solo rimandare di poco un finale già scritto.

Tuttavia, proprio il richiamo ad una responsabilità straordinaria dovuta alla pandemia ci impone di allungare lo sguardo e di chiederci quale sia la cosa giusta da fare: in un periodo storico così complesso, Formia ha bisogno di un governo all’altezza delle sfide che presente e futuro ci pongono di fronte. E questo sarà possibile solo ridando voce ai cittadini.

Lo scioglimento anticipato del Consiglio è responsabilità esclusiva di chi ha governato e guidato Formia fino ad oggi, un ulteriore conto da pagare per l’intera città frutto del fallimento del progetto politico della Sindaca Villa.

C’è inoltre da considerare che peggio di un commissario prefettizio, sarebbe un’amministrazione ordinaria retta da maggioranze provvisorie, senza legittimazione elettorale, con numeri risicati e sotto continuo ricatto.

Comunque vada, il nostro impegno verterà da subito verso la costruzione di un progetto politico nuovo e inclusivo, capace di dare ossigeno alla nostra Formia”.

