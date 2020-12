“Mi hanno rovinato” e minaccia il suicidio dall’ultimo piano di un palazzo

Fiumicino – Momenti di tensione e paura questa mattina a Fiumicino, dove intorno alle 14.30 un uomo, visibilmente agitato, è salito sul cornicione del balcone dell’ultimo piano del palazzo comunale che ospita gli uffici della Fiumicino Tributi e della Polizia Locale di Fiumicino, nel cuore della cittadina aeroportuale, proprio di fronte al Comune, minacciando il suicidio.

Secondo il racconto dei testimoni, l’uomo si è poi tolto la maglietta e, restando a petto nudo, si è aggrappato al cornicione con le sole mani, urlando in continuazione: “Mi hanno rovinato“. Urla che hanno richiamato l’attenzione dei residenti e di alcuni passanti che lo spronavano a non lanciarsi. In strada sono arrivati anche gli uomini della Guardia di Finanza e il personale sanitario del 118. La tensione si è sciolta dopo una decina di minuti quando l’uomo, raggiunto da una donna sul balcone, è sceso dal cornicione per rientrare nel palazzo.

