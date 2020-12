Pomezia – Inaugurato questa mattina il presepe di sabbia a Torvaianica con la benedizione del parroco don Andrea. L’opera, dell’artista Ivan Caponecchi, è promossa dall’Associazione Sviluppo Torvaianica con il patrocinio del Comune di Pomezia.

“Un’opera d’arte che scalda il cuore nei giardini di piazza Italia a Torvaianica – dichiara la vice Sindaco Simona Morcellini – in un anno così particolare, il richiamo alla speranza e alla luce della natività si fa ancora più intimo e vero. La sabbia del nostro mare alimenta l’opera, perché ogni granello è importante per il tutto, perché ognuno di noi è parte di qualcosa di più grande e sacro”.

“Voglio ringraziare chi ha impegnato la sua arte per realizzare l’opera – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà– che anche quest’anno ha contributo ad allestire i giardini di piazza Italia per le festività natalizie. Dò appuntamento a tutti questa sera per l’accensione degli alberi di Natale in piazza Indipendenza a Pomezia e in piazza Italia a Torvaianica, che potrete seguire sui nostri canali social”. Il presepe è visitabile tutti i giorni presso i giardini di piazza Italia dalle 8.00 alle 20.00.

