Sabaudia, il M5S: “Che fine hanno fatto le indennità per gli operatori del turismo?”

Sabaudia – Il gruppo consiliare del Movimento Cinque stelle regionale ha formulato interrogazione a risposta immediata al presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini.

Oggetto dell’istanza è relativa alla richiesta di chiarimenti in merito al finanziamento alla Pro loco di Sabaudia per il progetto “Operatore alla promozione e accoglienza turistica” del quale all’avviso pubblico “Interventi volti alla riqualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio”. In particolare chiedono di sapere: “Come mai ancora non siano state corrisposte le indennità a coloro che hanno preso parte al progetto”

Il gruppo dei pentastellati evidenzia come “il 29 marzo 2019 è stato erogato al Comune di Sabaudia oltre 41mila euro a titolo di anticipo del progetto e che l’avviso pubblico non prevedeva l’erogazione di un pagamento intermedio, ma direttamente il saldo, con importo variabile rispetto alle assunzioni al termine del percorso formativo. Il beneficiario ha assunto 4 allievi su 12 e nel caso in cui la finalizzazione fosse risultata carente il saldo sarebbe stato riparametrato. In conclusione la Regione Lazio ha riconosciuto a Sabaudia un importo finale di oltre 64mila euro”.

Secondo il M5S ancora non sarebbe chiaro come mai “la Pro loco di Sabaudia ad oggi ancora non ha motivato la mancata erogazione delle indennità di partecipazione per le ore di stage formativo effettuate nei mesi di luglio e agosto del 2019”.

A tale riguardo i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle chiedono “al presidente della Giunta regionale Nicola Zingaretti, all’assessore al lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione Claudio Di Bernardino, all’assessore al Turismo e Pari opportunità Giovanna Pugliese e alla Giunta tutta di chiarire la situazione”.

