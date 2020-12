Temperature in picchiata e maxi nevicata: chiusa la strada Turistica del Terminillo

Roma – E’ un ponte dell’Immacolata all’insegna del maltempo quello che già da qualche ore sta vivendo il Lazio, flagellato sulla costa dalle piogge (leggi qui) e dall’esondazione di alcuni torrenti (leggi qui), mentre sui rilievi la neve inizia a farsi sentire creando disagi anche alla viabilità.

Infatti, al momento, è temporaneamente chiusa per neve nei due sensi di marcia la SP10 Turistica del Terminillo tra il km 11+000 e il km 18+00. Attivi mezzi spazzaneve di Astral spa per consentire il ripristino della strada.

E se cresce il livello di allerta per la situazione del Tevere (leggi qui), crollano invece le temperature un po’ in tutte le province del Lazio. Secondo quanto riporta il portale Meteo Lazio, infatti, la discesa di una depressione Nord-atlantica convoglia aria molto fredda sull’intera regione, determinando già da questa mattina un sensibile calo dello zero termico e qualche fiocco di neve tornato ad imbiancare le località di bassa montagna fino ai 900 metri di quota.

In località di Vallunga, a Leonessa (RI) a 880 m. questa mattina ci si è svegliati sotto un leggero velo bianco e una temperatura giunta a -1.5°C. Valore sottozero anche nel centro di Leonessa (RI) a 943 metri con una temperatura di -2.6°C.

Le temperature – sottolineano dal portale – si mantengono in generale su valori ad una sola cifra o comunque di qualche grado al di sopra dello zero. Soprattutto nelle aree montane e nel fondo valle della regione oltre gli 800-900 metri di altitudine punti in cui permane aria più fredda.