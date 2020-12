Anzio – Il Comune di Anzio rende noto che è online il videoclip “Tempo”, estratto dalle immagini del film “Scherza con i Fanti”, premiato al Festival del Cinema di Venezia nel 2019 e di Madrid nel 2020, proiettato in esclusiva al Cinema Astoria, lo scorso anno, in occasione del 76° dello Sbarco di Anzio, realizzato dal grande musicista Ambrogio Sparagna, amico della Città di Anzio e dal regista Gianfranco Pannone.

Un video unico nel suo genere, con le emozionanti immagini provenienti dall’Archivio Cinecittà Luce, con il testo dello straordinario Andrea Camilleri, musicate dal maestro Michele Zanoni, cittadino di Anzio, anche lui protagonista del programma del 76° dello Sbarco di Anzio.

“Al maestro Ambrogio Sparagna, il più grande interprete della musica popolare italiana ed al maestro Michele Zanoni, – afferma il sindaco, Candido De Angelis – i complimenti della Città di Anzio tutta, per l’eccellente lavoro svolto, con l’auspicio di tornare presto ad organizzare eventi di grande spessore, per la crescita culturale del nostro territorio”.

“Scherza con i Fanti” è un racconto lungo, serio, spesso ironico del rapporto tra gli italiani e l’esercito. Nel film il rapporto è raccontato dai diari di quattro soldati (scritti in un arco che va dall’Unità d’Italia ai giorni nostri), da magnifiche canzoni popolari scelte e interpretate da un genio musicale come Ambrogio Sparagna (e da Francesco De Gregori, Giovanni Lindo Ferretti, Francesco Di Giacomo, Michele Zanoni…) e dalle preziose immagini dell’Istituto Luce.

