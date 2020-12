Brucia un bar a Fregene: i vigili del fuoco evitano che il fuoco si propaghi

Fiumicino – Alle 10 di stamani, i vigili del fuoco di Cerveteri, hanno risposto ad una chiamata di soccorso per un incendio.

A bruciare era un grande gazebo in legno adibito a bar a Fregene, adibito a bar. E’ stato solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco che le fiamme sono state circoscritte velocemente evitando che raggiungessero anche il ristorante adiacente.

Resta, come di consueto, da stabilire la causa del rogo che al momento resta sconosciuta. Solo le indagini successive alle operazioni d spegnimento daranno risposte circa la natura dell’incendio.

Ma il lavoro per i vigili del fuoco di Cerveteri è stato intenso e lungo tutto il corso della giornata è a causa di numerose chiamate di soccorso per allagamenti di cantine ed infiltrazioni d’acqua in appartamento nel comune di Ladispoli, vista la copiosa pioggia.

